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В Тольятти для малого бизнеса состоится семинар об изменениях в реформе 54-ФЗ
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В Тольятти для малого бизнеса состоится семинар об изменениях в реформе 54-ФЗ 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 20 апреля, в Тольятти компания «Такском» проведет практический семинар для предпринимателей с участием специалистов ФНС РФ.
Для участия необходимо зарегистрироваться
Заместитель Управления оперативного контроля ФНС РФ Александр Сорокин объяснит тонкости нормативного регулирования применения ККТ и законодательных инициатив. Эксперт даст практические советы по формированию кассового чека и исправлению ошибок, порекомендует, как компенсировать затраты на приобретение контрольно-кассовой техники, компетентно ответит на актуальные вопросы.
Руководитель проекта компании «Такском» Сергей Анисимов расскажет о критериях надежности при выборе ОФД и объяснит пошаговый алгоритм удаленной регистрации кассы. Спикер обратит внимание на особенности заключения договора с ОФД, продемонстрирует полезные сервисы, позволяющие сопоставлять свои показатели с конкурентами по региону и понимать распределение продаж по времени суток. Он также пояснит, как контролировать исправность техники, оптимизировать товарный ассортимент и планировать складские запасы, заниматься менеджментом в режиме онлайн.
Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация участников до 19 апреля. Посмотреть программу конференции и получить билет на мероприятие можно по ссылке. Количество участников ограничено.
По вопросам регистрации:partner@kodpartnera.ru, телефон: +7 (495) 005-23-84.
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