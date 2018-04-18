В Нижнем Новгороде пройдет акция для школьников «Здоровым быть легко»!

19 апреля в ДК «ГАЗ» в рамках социальной акции «Здоровым быть легко!» состоятся показательные выступления спортивных и танцевальных школ г. Нижнего Новгорода для учеников начальных классов. Акция проводится в рамках проекта «Первая Народная Медицинская Премия» и проходит под эгидой Министерства здравоохранения Нижегородской области и Департамента образования г. Нижнего Новгорода.

Старт акции даст 7-кратный чемпион мира по самбо, 3-кратный чемпион Европы, 5-кратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта России по дзюдо, кавалер медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени Раис Халитович Рахматуллин.

Цель акции — формирование престижного имиджа здорового образа жизни среди детей младших классов, отвлечение от таких негативных явлений, таких как курение, употребление алкоголя и наркотиков, популяризация занятий спортом и творчеством.

Время проведения: 19 апреля 2018 г., с 10.00 до 14.00 Проведение показательных выступлений для учеников младших классов проводятся с целью заинтересовать молодое поколение занятиями спортом, хореографией и другими направлениями активного образа жизни, благотворно влияющие на организм человека.

Демонстрация возможных вариантов и реальных достижений способствует мотивации детей. Концерт будет состоять из нескольких блоков по разным спортивным и танцевальным направлениям, каждый ребёнок может выбрать только тот блок, который интересен, предполагается смена зрителей на каждом блоке. Вместимость зала — до 1000 человек единовременно.

В современном обществе привлечение общественного внимания к проблемам здоровья и здравоохранения является одной из приоритетных задач. Усердная совместная работа в данной области правительства и общественных организаций с каждой целевой аудиторией позволит не только повлиять на благополучие населения в данное время, но и сформировать общественное мировоззрение, которое позволит воспитывать молодое поколение, стремящееся к ведению здорового образа жизни.