Дагестанские приставы арестовали АЗС

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану арестовали принадлежащую должнику автозаправку.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании налоговых платежей в отношении уроженца Сулейман-Стальского района республики. Должнику вручили постановление и разъяснили последствия неуплаты долга.

«В результате проверки имущественного положения судебный пристав установил, что за должником числится автозаправочная станция, расположенная в селе Куллар Дербентского района. В ходе проведения исполнительных действий АЗС была арестована», — сообщается на сайте республиканского УФССП.

Если в ближайшее время предприниматель не рассчитается по своим долгам, автозаправку выставят на торги, а вырученные денежные средства пойдут на погашение задолженности по налогам, отметили в ведомстве.

За первые три месяца 2018 года дагестанские судебные приставы наложили арест на имущество должников на общую сумму около 370 миллионов рублей.