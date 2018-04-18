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Дагестанские приставы арестовали АЗС
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Дагестанские приставы арестовали АЗС 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану арестовали принадлежащую должнику автозаправку.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании налоговых платежей в отношении уроженца Сулейман-Стальского района республики. Должнику вручили постановление и разъяснили последствия неуплаты долга.
«В результате проверки имущественного положения судебный пристав установил, что за должником числится автозаправочная станция, расположенная в селе Куллар Дербентского района. В ходе проведения исполнительных действий АЗС была арестована», — сообщается на сайте республиканского УФССП.
Если в ближайшее время предприниматель не рассчитается по своим долгам, автозаправку выставят на торги, а вырученные денежные средства пойдут на погашение задолженности по налогам, отметили в ведомстве.
За первые три месяца 2018 года дагестанские судебные приставы наложили арест на имущество должников на общую сумму около 370 миллионов рублей.
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