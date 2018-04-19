«Приамурские ведомости» стали дипломантом конкурса «Зелёное море тайги»

Хабаровском крае подвели итоги конкурса СМИ «Зеленое море тайги», цель которого пропаганда бережного отношения к лесным богатствам. Он проводится третий год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на управление лесами правительства Региона.

— Хабаровский край представить без леса, тайги невозможно. Это скажет каждый, кто здесь живет, — считает начальник управления лесами Сергей Андриенко

По его словам, забота о сохранении и приумножении лесов — дело не только специалистов отрасли, но и жителей края. Немалую помощь в этом оказывают журналисты, которые в своих изданиях поднимают проблемы, ищут пути их решения, разъясняют читателям, что и от них тоже зависит сохранение лесного фонда Хабаровского края и его красота.

— Компетентное жюри, в состав которого, кроме сотрудников управления лесами, профессионалы лингвистики и журналистики, отметило, что работы, которые они оценивали, соответствуют требованиям конкурса — они ориентированы на широкую аудиторию, в них есть новизна и актуальность в раскрытии темы, заинтересованность, глубокий анализ и нравственная позиция авторов, — добавил Сергей Андриенко.