Видео: В Минске презентовали книгу «одного стихотворения» Янки Купалы

Минске презентовали уникальную книгу. Под одной обложкой — перевод стихотворения Янки Купалы «А хто там ідзе» на 101 язык, сообщает телеканал БелРос.

В сборнике стихотворение можно прочесть на абазинском, алтайском, валлийском, вепсском и других больших и малых языках из разных уголков мира. В предыдущем сборнике стихотворение было переведено на 82 языка.

"Личные связи использовали, ездили в заграничные командировки — все для того, чтобы добыть эти переводы. Отобрали только самые лучшие. Потому что, например, в русском, украинском языках существуют несколько вариантов перевода. А в этом издании работы лучших писателей, лучших литературоведов", — рассказала заведующая редакцией издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» Ольга Давидович.

Издание дополнено иллюстрациями ведущих белорусских и зарубежных художников. Составители издания — профессор, доктор филологических наук Вячеслав Рагойша и директор Литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович. Предисловие к книге написал министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей . По его словам, перевод этого выдающегося стихотворения на многие языки мира будет способствовать лучшему пониманию исторического прошлого белорусского народа, его надежд и мечтаний.

Знаменитые строки «А хто там ідзе?» впервые опубликовали в сборнике Янки Купалы «Жалейка» сто лет назад, они стали неофициальным гимном белорусского народа.