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В Ростове нашли шесть неразорвавшихся снарядов времен войны
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В Ростове нашли шесть неразорвавшихся снарядов времен войны 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону на улице Нансена строители нашли шесть неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Находка была сделана на строительной площадке нового жилого комплекса «Доннефтестрой» около часа дня вчера, 17 апреля. 45-миллиметровые боеприпасы находились на глубине 3,5 метров, их обнаружили при рытье котлована. Сейчас место обнаружения находится под охраной, подана заявка на обезвреживание.
Напомним, в понедельник было разминировано сразу 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 10 таких снарядов 50 мм были найдены недалеко от села Ряженое, еще один — на улице хутора Мечетного Белокалитвинского района, а две мины — в Каменск-Шахтинске.
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