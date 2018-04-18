В Ростове нашли шесть неразорвавшихся снарядов времен войны

В Ростове-на-Дону на улице Нансена строители нашли шесть неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Находка была сделана на строительной площадке нового жилого комплекса «Доннефтестрой» около часа дня вчера, 17 апреля. 45-миллиметровые боеприпасы находились на глубине 3,5 метров, их обнаружили при рытье котлована. Сейчас место обнаружения находится под охраной, подана заявка на обезвреживание.

Напомним, в понедельник было разминировано сразу 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 10 таких снарядов 50 мм были найдены недалеко от села Ряженое, еще один — на улице хутора Мечетного Белокалитвинского района, а две мины — в Каменск-Шахтинске.