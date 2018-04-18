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В Ульяновске увеличат производство грузовых автомобилей
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В Ульяновске увеличат производство грузовых автомобилей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
16 апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время визита в Японию встретился с руководством компаний «Исузу» и «Мицубиси».
С генеральным директором «Исузу» Нииджима Ясуюки достигнута договоренность об увеличении объемов производства грузовых автомобилей на ульяновском заводе.
Напомним, компания «Исузу» работает в регионе с 2012 года. В прошлом году «ИСУЗУ» запустила производство тяжёлых грузовиков C— и E-серий. Предполагаемый объём сборки составляет 400-500 единиц.
Директор по производству АО «Исузу Рус» Павел Головин рассказал, что в сравнении с 2016 годом прирост производства на заводе составил 170%. Общий объем вложений в реализацию инвестиционного проекта компанией в Ульяновской области превысил 200 млн рублей. На базе производства «Исузу» внедрено более 60 инноваций. Продукция соответствует самым высоким экологическим требованиям.
Также, по словам главы региона, на встрече обсуждались вопросы создания японского промышленного кластера на территории Ульяновской области. Кроме того, Сергей Морозов посетил местный центр по изучению водородной энергетики.
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