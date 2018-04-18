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Завкафедрой международного права РУДН стал членом комитета ООН
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Завкафедрой международного права РУДН стал членом комитета ООН 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Аслан Хусейнович Абашидзе вновь избран членом комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам.
Представитель университета Обручевского района Аслан Абашидзе — доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО. За плечами Аслана Хусейновича насыщенный профессиональный путь и серьезные достижения: более 550 научных работ (монографии и учебники), более 15 статей в журналах, входящих в базу данных Scopus, член рабочей группы ООН по произвольным задержаниям (2008–2009 годов), член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, член ВАК по праву.
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