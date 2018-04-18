Судебные приставы закрыли самарские ТЦ, не отвечающие нормам пожарной безопасности

На основании решения Кировского районного суда судебные приставы приостановили деятельность нежилого помещения «Рента» за ненадлежащую работу по обеспечению пожарной безопасности, передает пресс-служба УФССП региона.

По итогам проведенной проверки, суд запретил осуществлять любую деятельность в здании «Ренты», за исключением проведения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

«После того, как должник устранит все нарушения, он вновь сможет возобновить свою деятельность. В случае, если пломбы будут нарушены, а деятельность возобновлена, он будет привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении.

На основании решения Автозаводского районного суда, судебными приставами также была приостановлена эксплуатация торгово-офисного центра «Кольцо» и магазина розничной торговли универсама «Каретный двор» в Тольятти . Также 16 апреля судебные приставы временно приостановили деятельность ТЦ «Восход».