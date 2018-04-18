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Судебные приставы закрыли самарские ТЦ, не отвечающие нормам пожарной безопасности
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Судебные приставы закрыли самарские ТЦ, не отвечающие нормам пожарной безопасности 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На основании решения Кировского районного суда судебные приставы приостановили деятельность нежилого помещения «Рента» за ненадлежащую работу по обеспечению пожарной безопасности, передает пресс-служба УФССП региона.
По итогам проведенной проверки, суд запретил осуществлять любую деятельность в здании «Ренты», за исключением проведения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
«После того, как должник устранит все нарушения, он вновь сможет возобновить свою деятельность. В случае, если пломбы будут нарушены, а деятельность возобновлена, он будет привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении.
На основании решения Автозаводского районного суда, судебными приставами также была приостановлена эксплуатация торгово-офисного центра «Кольцо» и магазина розничной торговли универсама «Каретный двор» в Тольятти. Также 16 апреля судебные приставы временно приостановили деятельность ТЦ «Восход».
Ранее сообщалось, что Самарская областная прокуратура потребовала закрыть шесть торговых центров региона. Причиной тому стало нарушение норм противопожарной безопасности.
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