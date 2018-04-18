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Роспотребнадзор примет участие в кампании по продаже небезопасных товаров
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Роспотребнадзор примет участие в кампании по продаже небезопасных товаров 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор примет участие в глобальной кампании для потребителей по вопросам продажи небезопасных товаров в интернете, сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, в ноябре этого года планируется провести глобальную информационную кампанию для потребителей по вопросам продажи небезопасных товаров в сети интернет.
"Роспотребнадзор планирует принять активное участие в подготовке и распространении соответствующих рекомендаций для потребителей по вопросам выбора безопасной продукции, а также будет содействовать вовлечению российского бизнес-сообщества в проводимую информационную кампанию", — говорится в сообщении.
К кампании будут привлекаться представители бизнес-сообщества, в том числе крупные онлайн-платформы, добавляется в сообщении. Их участие должно привлечь внимание изготовителей, импортеров и поставщиков продукции к обсуждаемым вопросам.
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