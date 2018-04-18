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В Госсовете Татарстана отклонили законопроект о запрете мусоросжигательного завода
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В Госсовете Татарстана отклонили законопроект о запрете мусоросжигательного завода 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Профильный комитет татарстанского парламента по экологии рекомендовал отклонить законопроект, внесенный фракцией КПРФ. Документ предполагал запретить строительство мусоросжигательных заводов на территории населенных пунктов и на расстоянии 10 км от границ жилой зоны. С его положениями не согласилась прокуратура, представители которой посчитали, что он противоречит Конституции РФ, пишет kazan.aif.ru.
Напомним, местные жители очень обеспокоены строительством мусоросжигательного завода в Казани. Противники проекта собираются выйти на согласованный митинг 22 апреля.
В Госсовете Татарстана уверены, что современные технологии позволят снизить все неблагоприятные экологические последствия, а без строительства завода республике уже не обойтись.
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