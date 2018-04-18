Ещё
Лаборатория: опасные компоненты в составе бытовой химии и их безвредные альтернативы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лаборатория: опасные компоненты в составе бытовой химии и их безвредные альтернативы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Средства для мытья посуды
Перед средствами для мытья посуды стоит непростая задача — удалить остатки еды и жира и убить все бактерии, поэтому в их состав часто входят агрессивные ПАВы (поверхностно-активные вещества). Сами по себе они безобидны, если не забывать защищать от них нежную кожу рук резиновыми перчатками. Главное, чтобы они не попадали внутрь организма и полностью смывались водой. Существуют три вида ПАВов: полностью биоразлагаемые, частично биоразлагаемые и неразлагаемые. Средства из третий группы не применяются в бытовой химии, а вот частично разлагаемые вещества часто используются не только в технических моющих средствах, но в средствах для мытья посуды. Их можно вычислить по надписи на этикетке «моют даже в холодной воде». Учтите, что такие ПАВы полностью смываются только после 10-14 ополаскиваний. Используйте их, только если надо отмыть посуду без горячей воды. Для ежедневного применения они нежелательны.
Опасные вещества в составе: анионные ПАВы (Sodium Lauryl Sulfate), фенолы (Phenoxyethanol), бензолы (Benzolum). Безопасная альтернатива: неионогенные ПАВы (Glyceryl Laurate). Натуральная альтернатива: мыть посуду можно содой, а также горчицей — она не только хорошо очищает посуду, не раздражая при этом кожу, но еще и убивает бактерии и микробы.
Стиральные порошки и отбеливатели
Помимо поверхностно-активных веществ, которые удаляют пятна с тканей, в стиральных порошках содержатся фосфаты и фосфонаты. Эти ингредиенты усиливают моющие свойства других компонентов в составе и смягчают воду — то есть снижают риск накипи в стиральных машинах. Увы, они плохо смываются водой и потому небезопасны. Самые опасные и спорные среди моющих средств — отбеливатели на основе хлора. Хлор и хлоросодержащие компоненты токсичны и запрещены во многих странах Европейского союза. Есть теория, что хлор негативно влияет на иммунную систему, хотя это и не доказано. Но в том, что это крайне агрессивное вещество, нет никаких сомнений. Оно разъедает кожу рук, да и ткань при частых контактах с хлоркой буквально распадается на волокна.
Опасные вещества в составе: фосфат натрия, (Sodium Phosphate), фосфонат натрия (Sodium Phosphonate), хлор (Chlorine), гипохлорид (Hypochlorite), гипохлорит натрия (Sodium Hypochlorite). Безопасная альтернатива: кислородные отбеливатели на основе перкарбоната натрия (sodium carbonate). Натуральная альтернатива: с выведением пятен неплохо справляются глицерин и сода. Если трудновыводимых пятет нет, порошок заменят мыльные орехи — природное моющие средство, которое подойдет даже для стиральной машинки. А воду лучше смягчать с помощью специальных фильтров.
Освежители воздуха
Как правило, освежители воздуха выпускаются в аэрозолях — ароматические вещества в них находятся в газообразном состоянии и при нажатии на кнопку распыляются в воздухе мельчайшими частичками, которые неизбежно попадают в легкие. Опасность представляют газы, на основе которых и делаются аэрозоли: пропан, бутан и изобутан. Во-первых, они легко воспламеняются, а во-вторых, попадая в дыхательные пути, могут вызвать аллергию или обострение таких хронических заболеваний, как астма. В составе освежителей воздуха иногда встречается формальдегид. Считается, что в малых количествах он безвреден, но в некоторых странах он все же запрещен. Пока вопрос о том, накапливается ли формальдегид в организме и какие заболевания вызывает, остается открытым. Но стоит ли рисковать. решать только вам.
Опасные вещества в составе: пропан (Propane) бутан (Butane), изобутан (Isobutane), формальдегид (Formaldehyde). Безопасная альтернатива: безопаснее всего использовать вместо спреев ароматизаторы— диффузоры, саше или флаконы с пульверизаторам. Натуральная альтернатива: ароматические лампы на основе эфирного масла или ватные шарики и опилки, пропитанные 4-5 каплями эфирного масла.
Фото: Depositphotos.com.
Teleprogramma.pro: последние новости
Дочь Дмитрия Хворостовского станет мамой в первый раз Друг Джигарханяна требует прекратить информационный террор против артиста Алла Пугачева показала архивное фото красавицы мамы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1014
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды66
Засосало насмерть39
Нападение на школу произошло в Башкирии226
Израиль готовит атаку на Т-48
Новости партнеров
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение