Лаборатория: опасные компоненты в составе бытовой химии и их безвредные альтернативы

Средства для мытья посуды

Перед средствами для мытья посуды стоит непростая задача — удалить остатки еды и жира и убить все бактерии, поэтому в их состав часто входят агрессивные ПАВы (поверхностно-активные вещества). Сами по себе они безобидны, если не забывать защищать от них нежную кожу рук резиновыми перчатками. Главное, чтобы они не попадали внутрь организма и полностью смывались водой. Существуют три вида ПАВов: полностью биоразлагаемые, частично биоразлагаемые и неразлагаемые. Средства из третий группы не применяются в бытовой химии, а вот частично разлагаемые вещества часто используются не только в технических моющих средствах, но в средствах для мытья посуды. Их можно вычислить по надписи на этикетке «моют даже в холодной воде». Учтите, что такие ПАВы полностью смываются только после 10-14 ополаскиваний. Используйте их, только если надо отмыть посуду без горячей воды. Для ежедневного применения они нежелательны.

Опасные вещества в составе: анионные ПАВы (Sodium Lauryl Sulfate), фенолы (Phenoxyethanol), бензолы (Benzolum). Безопасная альтернатива: неионогенные ПАВы (Glyceryl Laurate). Натуральная альтернатива: мыть посуду можно содой, а также горчицей — она не только хорошо очищает посуду, не раздражая при этом кожу, но еще и убивает бактерии и микробы.

Стиральные порошки и отбеливатели

Помимо поверхностно-активных веществ, которые удаляют пятна с тканей, в стиральных порошках содержатся фосфаты и фосфонаты. Эти ингредиенты усиливают моющие свойства других компонентов в составе и смягчают воду — то есть снижают риск накипи в стиральных машинах. Увы, они плохо смываются водой и потому небезопасны. Самые опасные и спорные среди моющих средств — отбеливатели на основе хлора. Хлор и хлоросодержащие компоненты токсичны и запрещены во многих странах Европейского союза . Есть теория, что хлор негативно влияет на иммунную систему, хотя это и не доказано. Но в том, что это крайне агрессивное вещество, нет никаких сомнений. Оно разъедает кожу рук, да и ткань при частых контактах с хлоркой буквально распадается на волокна.

Опасные вещества в составе: фосфат натрия, (Sodium Phosphate), фосфонат натрия (Sodium Phosphonate), хлор (Chlorine), гипохлорид (Hypochlorite), гипохлорит натрия (Sodium Hypochlorite). Безопасная альтернатива: кислородные отбеливатели на основе перкарбоната натрия (sodium carbonate). Натуральная альтернатива: с выведением пятен неплохо справляются глицерин и сода. Если трудновыводимых пятет нет, порошок заменят мыльные орехи — природное моющие средство, которое подойдет даже для стиральной машинки. А воду лучше смягчать с помощью специальных фильтров.

Освежители воздуха

Как правило, освежители воздуха выпускаются в аэрозолях — ароматические вещества в них находятся в газообразном состоянии и при нажатии на кнопку распыляются в воздухе мельчайшими частичками, которые неизбежно попадают в легкие. Опасность представляют газы, на основе которых и делаются аэрозоли: пропан, бутан и изобутан. Во-первых, они легко воспламеняются, а во-вторых, попадая в дыхательные пути, могут вызвать аллергию или обострение таких хронических заболеваний, как астма. В составе освежителей воздуха иногда встречается формальдегид. Считается, что в малых количествах он безвреден, но в некоторых странах он все же запрещен. Пока вопрос о том, накапливается ли формальдегид в организме и какие заболевания вызывает, остается открытым. Но стоит ли рисковать. решать только вам.

Опасные вещества в составе: пропан (Propane) бутан (Butane), изобутан (Isobutane), формальдегид (Formaldehyde). Безопасная альтернатива: безопаснее всего использовать вместо спреев ароматизаторы— диффузоры, саше или флаконы с пульверизаторам. Натуральная альтернатива: ароматические лампы на основе эфирного масла или ватные шарики и опилки, пропитанные 4-5 каплями эфирного масла.

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