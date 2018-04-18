Более 1,5 млрд руб. было выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в 2017 г. лотерейным билетам

По купленным в отделениях ФГУП «Почта России» лотерейным билетам в 2017 г. выплачено выигрышей на общую сумму более 1,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе предприятия.

«По лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России» в 2017 г., выплачено более 13 млн выигрышей на общую сумму более 1,5 млрд руб. По данным статистики государственных лотерей в целом количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях в 2017 г. увеличилось по сравнению с 2016 г. на 53% (с 39,6 млн штук до 60,4 млн штук)», — говорится в сообщении.

«Наиболее удачливыми оказались владельцы девяти билетов, приобретенных в отделениях «Почты России», каждый из них выиграл свыше 3 млн руб. Выигрыши в 506 млн и 13,8 млн руб. получили жители Воронежской области . А 9,3 млн руб. достались победителю из Республики Карелия », — рассказали в пресс-службе.