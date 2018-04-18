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Более 1,5 млрд руб. было выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в 2017 г. лотерейным билетам
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Более 1,5 млрд руб. было выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в 2017 г. лотерейным билетам 

Агентство «Москва» 1 час назад
По купленным в отделениях ФГУП «Почта России» лотерейным билетам в 2017 г. выплачено выигрышей на общую сумму более 1,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе предприятия.
«По лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России» в 2017 г., выплачено более 13 млн выигрышей на общую сумму более 1,5 млрд руб. По данным статистики государственных лотерей в целом количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях в 2017 г. увеличилось по сравнению с 2016 г. на 53% (с 39,6 млн штук до 60,4 млн штук)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что больше всего обладателей счастливых билетов, купленных в отделениях «Почты России», оказалось в Московской области — почти 554 тыс. человек. Более 500 тыс. победителей проживает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, свыше 400 тыс. — в Москве.
«Наиболее удачливыми оказались владельцы девяти билетов, приобретенных в отделениях «Почты России», каждый из них выиграл свыше 3 млн руб. Выигрыши в 506 млн и 13,8 млн руб. получили жители Воронежской области. А 9,3 млн руб. достались победителю из Республики Карелия», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что обладателями крупных выигрышей от 1 млн руб. в прошлом году стали 75 клиентов «Почты России». Больше всего таких призов было получено в Самарской области — шесть победителей. По трое человек получили свыше 1 млн руб. в Воронежской, Ивановской, Иркутской, Удмуртской Республики, областях и Москве, по двое человек — в Алтайском крае, Краснодарском крае, Республики Марий Эл, Санкт-Петербурге и ЛО, Ставропольском крае, Чувашской Республики, Ямало-Ненецкого АО, Архангельской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях.
«Стоит напомнить, что с июля 2014 г. все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты Всероссийских государственных тиражных и бестиражных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране», — добавили в пресс-службе.
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