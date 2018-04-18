На рязанских кладбищах могут появиться родовые захоронения

На сайте правительства Рязанской области опубликован проект Постановления о Порядке предоставления гражданам участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений.

Согласно проекту, участки для создания родовых захоронений будут предоставляться на платной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела. Если такой службы не будет, то администрацией муниципального образования, в ведении которого находится общественное кладбище.

Плата за предоставление участка будет являться единовременной.

Все деньги, полученные за предоставление участка земли для создания семейного захоронения, будут уходить в доход местных бюджетов.

Предоставлять участки земли для создания семейных захоронений будут для супругов, детей, родителей, усыновленных, усыновителей, братьев, сестер, внуков, дедушек, бабушек (далее — родственники), а также супругов родственников.