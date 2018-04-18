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В Удмуртии согласовали назначение нового прокурора республики
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В Удмуртии согласовали назначение нового прокурора республики 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Комсомольская Правда
Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали назначение Артема Николаева на должность прокурора республики, которого на внеочередной сессии представил и.о. начальника управления Генпрокуратуры в ПФО Евгений Панчук, зачитав представление генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
«Артем Юрьевич зарекомендовал себя высококвалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем, обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность», — цитирует Панчука Udm-info.
Издание отмечает, что за утверждение Николаева проголосовали все 47 присутствовавших на сессии региональных депутатов.
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