В Удмуртии согласовали назначение нового прокурора республики

«Артем Юрьевич зарекомендовал себя высококвалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем, обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность», — цитирует Панчука Udm-info

Издание отмечает, что за утверждение Николаева проголосовали все 47 присутствовавших на сессии региональных депутатов.