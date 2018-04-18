Глюкоза рассказала о пережитой наркотической зависимости

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, дала откровенное интервью, в котором рассказала о сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым , застое в карьере и наркотической зависимости.

Как рассказала исполнительница порталу Super, «отец» проекта «Глюкоза» Максим Фадеев практически сразу продал его компании «Монолит», который заключил с Натальей контракт, когда девушке было всего 15 лет. «После того как я отработала контракт, я поняла, что хочу двигаться дальше самостоятельно: просто потому, что я хочу обладать своим графиком», –заявила певица, добавив, что после прекращения сотрудничества с продюсерской компанией ей пришлось выкупать все права на исполняемые ей песни.

Одной из причин ухода Глюкозы от продюсеров стало ее желание завести семью, хотя она понимала, что период работы с «Монолитом» было золотым временем ее карьеры. Решение уйти поддержал и Максим Фадеев, который, по словам Натальи, всегда ее поддерживал. О возвращении на сцену с новым репертуаром Глюкоза задумалась, когда на девятом месяце беременности осознала, что ее клипы пропали из ротации на телевидении.

Кроме того, певица подтвердила слова Фадеева о том, что она момент их знакомства Наталья была «наглой, пьяной девкой», которая «с балкона заблевала нижний балкон режиссера». Девушка призналась, что тогда ей было 12 лет, она снималась в кино и перепробовала к тому моменту множество запрещенных веществ. «Я вообще не понимаю, как мы не сошли с ума, как не умерли от отравления, как с нами не приключилась какая-то беда, которая приключается со многими…» — вспоминает певица. Глюкоза отметила, что многих ее сверстников, с которыми она употребляла наркотики в то время, уже нет в живых, и она благодарна Максиму Фадееву за то, что ее заметил и спас от всего самого ужасного, что могло произойти. Артистка подчеркнула, что не стесняется говорить о своем прошлом, так как надеется, что это поможет многим не допустить ее ошибок и справиться с зависимостью.