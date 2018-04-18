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Пермяки почтут память Николая II большим крестным ходом
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Пермяки почтут память Николая II большим крестным ходом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, РПЦ почитает их как святых. Крестный ход пройдет по городам и селам Прикамься с 17 июля по 10 августа, сообщила в паблике «Возрождая традиции Пермской земли» организатор хода Инна Обухова.
Питание и ночлег будут предоставлены каждому участнику хода.
«Это будет покаянный путь в сугубой молитве. За опыт проведения этого духовного делания, могу с уверенностью сказать, что многое в жизни начинает изменяться по промысле Божиему. Не обязательно идти весь месяц, можно на несколько дней присоединиться, всё по силам!», — написала организатор крестного хода. Резолюцию о проведении крестного хода утвердил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
За три недели хода, молящиеся пройдут такие города и поселки края как Пермь, Чернушка, Серга, Оса, Култаево, Кишерть, Суксун и другие. Начнется ход на Бахаревке 17 июля после богослужения.
Фото: ВК/«Вохрождая традиции Пермской земли»
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