Пермяки почтут память Николая II большим крестным ходом

Напомним, РПЦ почитает их как святых. Крестный ход пройдет по городам и селам Прикамься с 17 июля по 10 августа, сообщила в паблике «Возрождая традиции Пермской земли» организатор хода Инна Обухова.

Питание и ночлег будут предоставлены каждому участнику хода.

«Это будет покаянный путь в сугубой молитве. За опыт проведения этого духовного делания, могу с уверенностью сказать, что многое в жизни начинает изменяться по промысле Божиему. Не обязательно идти весь месяц, можно на несколько дней присоединиться, всё по силам!», — написала организатор крестного хода. Резолюцию о проведении крестного хода утвердил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

За три недели хода, молящиеся пройдут такие города и поселки края как Пермь Чернушка , Серга, Оса, Култаево, Кишерть, Суксун и другие. Начнется ход на Бахаревке 17 июля после богослужения.

Фото: ВК/«Вохрождая традиции Пермской земли»