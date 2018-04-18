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После Хогвартса: сыгравший волшебника Драко Малфоя Том Фелтон стал похож на дальнобойщика
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После Хогвартса: сыгравший волшебника Драко Малфоя Том Фелтон стал похож на дальнобойщика 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На днях Том опубликовал у себя в Instagram фотографию с бывшими коллегами по съемочной площадке "Гарри Поттера": Эммой Уотсон, для которой роль Гермионы Грейнджер оказалась стартом головокружительной голливудской карьеры, и Мэтью Льюисом, сыгравшим неуклюжего Невилла Долгопупса и со временем превратившимся в настоящего красавчика. Изменился за эти годы и сам Том Фелтон — он не похож на избалованного наследника благородного семейства Драко. Кепка, естественный загар и многодневная щетина сделали его похожим на вышедшего из фуры подышать свежим воздухом дальнобойщика.
Впрочем, поклонницы уверены, что майки и щетина идут Тому больше, чем костюмы и идеальные стрижки.
А вот таким был Том, когда его узнал весь мир:
А каким актер и музыкант нравится тебе больше — изысканным или расслабленным?
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Фото:Instagram
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