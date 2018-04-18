Россельхознадзор задержал в Шереметьево 70 тыс. яиц индейки из Канады 

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Шереметьево на СВХ АО «Москва-Карго» приостановлено оформление партии инкубационных яиц индейки в количестве 70 тыс. штук, поступивших из Канады в сопровождении копии ветеринарного сертификата от 11 апреля 2018 г. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала ветеринарного сертификата», — говорится в сообщении.
Уточняется, что груз задержан.