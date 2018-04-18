Ещё
Россельхознадзор задержал в Шереметьево 70 тыс. яиц индейки из Канады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор задержал в Шереметьево 70 тыс. яиц индейки из Канады 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Шереметьево на СВХ АО «Москва-Карго» приостановлено оформление партии инкубационных яиц индейки в количестве 70 тыс. штук, поступивших из Канады в сопровождении копии ветеринарного сертификата от 11 апреля 2018 г. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала ветеринарного сертификата», — говорится в сообщении.
Уточняется, что груз задержан.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 1,5 млрд руб. было выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в 2017 г. лотерейным билетам Россельхознадзор ввел усиленный контроль за продукцией с четырех белорусских предприятий Домодедово внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях985
Засосало насмерть35
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды60
Нападение на школу произошло в Башкирии224
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение