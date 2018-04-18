В России предлагают ввести должность омбудсмена по правам избирателей

России предлагают ввести должность уполномоченного при президенте по защите прав изобретателей. С такой инициативой Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов обратилось к первому вице-премьеру Игорю Шувалову

В документе отмечается, что изобретателей беспокоит слабая защита их прав в спорах с крупными компаниями или работодателями. По их словам, это становится причиной снижения изобретательской активности. При этом технологический прорыв, который сейчас необходим стране, могут обеспечить именно отечественные изобретатели. В связи с этим и предлагается создать специальный институт, способный отстаивать их права, пишет RT.