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В России предлагают ввести должность омбудсмена по правам избирателей
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В России предлагают ввести должность омбудсмена по правам избирателей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В России предлагают ввести должность уполномоченного при президенте по защите прав изобретателей. С такой инициативой Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов обратилось к первому вице-премьеру Игорю Шувалову.
В документе отмечается, что изобретателей беспокоит слабая защита их прав в спорах с крупными компаниями или работодателями. По их словам, это становится причиной снижения изобретательской активности. При этом технологический прорыв, который сейчас необходим стране, могут обеспечить именно отечественные изобретатели. В связи с этим и предлагается создать специальный институт, способный отстаивать их права, пишет RT.
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