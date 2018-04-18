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Сабина Хасанова назначена директором департамента аналитики Банки.ру
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Сабина Хасанова назначена директором департамента аналитики Банки.ру 

Банки.ру 1 час назад
Ранее она возглавляла аналитическую службу холдинга.
Департамент аналитики — новое подразделение холдинга «Банки.ру». Он объединил три отдела: информационно-аналитическую службу, отделы анализа банковских услуг и интерактивных сервисов. Цель департамента — создание новых и развитие существующих услуг и сервисов холдинга «Банки.ру».
«Мы ожидаем, что, объединив усилия банковских и продуктовых аналитиков, а также специалистов по интерактивным сервисам, мы добьемся синергетического эффекта и сможем усилить позиции Банки.ру на рынке аналитики и исследований, — поясняет Сабина Хасанова. — За 13 лет работы мы накопили гигантский массив эксклюзивной информации по работе финансовых институтов и опыт для его интерпретации. И мы имеем все ресурсы для создания уникальных аналитических и исследовательских продуктов, таких, каких до нас не делал никто на рынке».
При этом подразделения, вошедшие в созданный департамент, продолжат свою работу по оперативному оповещению о рыночных изменениях, помощи пользователям в выборе финансовых продуктов и решении проблем во взаимодействии с финансовыми организациями.
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