Сабина Хасанова назначена директором департамента аналитики Банки.ру

Ранее она возглавляла аналитическую службу холдинга.

Департамент аналитики — новое подразделение холдинга «Банки.ру». Он объединил три отдела: информационно-аналитическую службу, отделы анализа банковских услуг и интерактивных сервисов. Цель департамента — создание новых и развитие существующих услуг и сервисов холдинга «Банки.ру».

«Мы ожидаем, что, объединив усилия банковских и продуктовых аналитиков, а также специалистов по интерактивным сервисам, мы добьемся синергетического эффекта и сможем усилить позиции Банки.ру на рынке аналитики и исследований, — поясняет Сабина Хасанова. — За 13 лет работы мы накопили гигантский массив эксклюзивной информации по работе финансовых институтов и опыт для его интерпретации. И мы имеем все ресурсы для создания уникальных аналитических и исследовательских продуктов, таких, каких до нас не делал никто на рынке».

При этом подразделения, вошедшие в созданный департамент, продолжат свою работу по оперативному оповещению о рыночных изменениях, помощи пользователям в выборе финансовых продуктов и решении проблем во взаимодействии с финансовыми организациями.

ФактПродуктовый виджет