Ямальские депутаты заставляют достать из-под сукна федеральный закон об ответственном отношении к животным

Ямальские депутаты просят федеральных коллег ускорить принятие закона об ответственном отношении к животным.

Поводом поторопить федерального законодателя послужили недавние покусы детей, вызвавшие широкий резонанс в обществе. Принятый в первом чтении законопроект уже семь лет лежит под сукном в кабинетах Госдумы РФ

Как пояснил председатель комитета по развитие АПК и делам КМНС Марат Абдрахманов, отсутствие разъяснений по дальнейшей судьбе безнадзорных животных после отлова, в буквальном смысле слова связывает руки регионам, на уровень которых переданы госполномочия по отлову и их содержанию в целях регулирования их численности.

Согласно статистике на Ямале ежегодно в медицинские учреждения обращаются около 1300 человек, пострадавших от нападения животных. В 2017 году в регионе было отловлено 8115 собак, на эти цели затраты окружного и муниципального бюджетов ежегодно составляют 33 млн рублей. По подсчетам руководителя службы ветеринарии ЯНАО Андрея Листишенко, если следовать предложениям отдельных защитников животных, год содержания всех отловленных собак в питомниках обойдется округу 1,168 млрд рублей, а предписанные Гражданским кодексом шесть месяцев — 600 млн рублей. Причем эти суммы не учитывают капитальных затрат, а только содержание и кормление животных.

«Ограничивать численность бездомных животных таким способом мы не можем. Как бы ни пытались правозащитники животных перевернуть все в свою сторону, какие бы страшилки не писали о якобы новых налогах, реализовать их предложения невозможно. У нас и так существует в обществе глубокий социальный конфликт между защитниками и догхантерами, у каждого своя правда и не надо принимать сторону тех или других. Нам важно решить проблему», — прокомментировал Андрей Листишенко.

По его словам закрыть вопрос в регионе можно в течение года, если сократить срок содержания отловленных собак, ввести обязательный учет собак и кошек и установить правила содержания животных. В случае принятия законодательных мер, ветеринары обещают учесть 99% животных за полгода. По предварительным оценкам, сейчас ямальцы содержат около 30 тысяч домашних питомцев, из них чипированы около 2 тысяч, причем чипируют животных самые ответственные хозяева. Совершенно безболезненна и недорогая процедура — 170 рублей, поможет быстро установить владельца в случае отлова убежавшего животного. По статистике, из всех отловленных животных 30% имеют хозяев, что, прежде всего, указывает на факт безответственного отношения их владельцев к своим обязанностям.

Депутат Заксобрания Елена Лаптандер заявила, что немедленно повезет своего кота на чипирование и предложила начать активную агитационную кампанию о разъяснении важности такой процедуры.

«Откровенно говоря, до сегодняшнего дня я не знала, как работает это устройство. Думаю, об этом не знают и большинство владельцев кошек и собак. Убеждена, что собак обязательно нужно чипировать, прежде всего, что бы защитить своё животное», — пояснила она.

Стоит отметить, что уничтожать полностью все поголовье бездомных собак опасно. Исчезновение такой популяции приведет к резкому увеличение песцов, бродячих кошей и крыс. Как пояснил депутат ямальского парламента Эдуард Яунгад , первый вопрос, который ему задают тундровики в рабочих поездках, касается регулирования численности бездомных животных. Уверенные в силах и одичалые городские собаки совершают нападения на кочевников и домашнего оленя.

Отметим, несмотря на принимаемые сегодня меры, популяция бездомных животных меньше не становится, ежегодно она возвращается к прежней численности, причем большая доля вины лежит именно на безответственных хозяевах.