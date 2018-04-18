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В Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы
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В Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 24 июня, на 17 месяцев раньше намеченной ранее даты. Об этом заявил 18 апреля лидер правящей Партии справедливости и развития, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с главой партии Националистическое движение Девлетом Бахчели — автором идеи о досрочных выборах.
"Мы обсудили предложение господина Бахчели на исполнительном совете и решили дать положительный ответ, — заявил Эрдоган. — Усиление внутренней и внешней повестки Турции вынуждают устранить неопределенность".
По его словам, военные действия в Сирии, события в регионах самой Турции и макроэкономическая ситуация «создают настоятельную необходимость» немедленно начать реализацию президентской модели, не дожидаясь ноября 2019 года, на который ранее были запланированы выборы.
"Мы сталкиваемся на каждом шагу с болезнями старой системы", — добавил Эрдоган.
Речь идет о президентской модели правления, упраздняющей пост премьер-министра.
Теперь турецкому правительству предстоит спешно принять законы, регулирующие проведение президентских выборов. Но уже известно, что для победы в первом туре кандидату надо будет набрать 50 процентов плюс 1 голос. Если ни один из претендентов не наберет необходимого числа голосов, второй тур состоится 8 июля. Президент будет избран на пятилетний срок с возможностью переизбрания на второй срок.
Пока что президент Турции управляет страной на основании решения референдума, проведенного 16 апреля 2017 года.
Из-за выборов будут сдвинуты на неделю выпускные экзамены в турецких вузах, ранее запланированные на 24 июня.
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