Вечные переселенцы: когда старообрядцы Приморья вернутся на исконные земли?

Событие уникальное — обычно памятных знаков удостаиваются воины, политические деятели, учёные. В советские времена это стало бы нонсенсом. Решение об установке доски принято общественностью и поддержано властью. Человек запомнился благими деяниями. Его детище — первый в крае в постперестроечные времена приют для обездоленных, где в лихие 90-е годы спасались нуждающиеся.

По мнению экспертов, интерес к теме старообрядчества напоминает игру в туристический бренд. Но именно эти группы людей, оберегающие традиции и культуру, в XIX-XX веках распахали первые приморские десятины. С них брали пример и без того образцовые японцы. Сегодня на официальном уровне возникают мысли вернуть как можно больше старообрядцев. Пока эти случаи единичные, и не всегда удачные.

Всё бросил ради храма

Будущий священник Александр Шестаков родился в 1967 г. в селе Каменка Дальнегорского района в обычной советско-крестьянской семье. Совпадение это или нет, но до революции здесь жили старообрядцы. Он об этом вряд ли знал, окончил восьмилетку, выучившись в СПТУ на монтажника железобетонных конструкций. Служил в армии, увлекался кикбоксингом, был по меркам сельским парнем хозяйственным и зажиточным. И вдруг всё бросил, и поехал в Большой Камень строить храм.

— В 90-е годы советская власть рушилась, в России наблюдался всплеск религиозности, — рассказывает казачий священник Елисей Елисеев. — Помнится, в Приморье приезжали учёные из Италии , чтобы провести исследование феномена роста религиозности на постсоветском пространстве. По их подсчётам к вере пришли более 100% населения, так как некоторые выбрали две-три религии одновременно. Такова реакция на многолетние запреты. Прошло время, ситуация успокоилась, мода на веру прошла.

Александр Шестаков был другим — не следовал сиюминутным влечениям, не бежал, не искал укрытия в вере. Кикбоксер, уличный драчун, мастер на все руки. В Большой Камень приехал по просьбе девушки, будущей жены, матушки Татьяны.

— Нищета, голод, холод, отсутствие у людей обуви, одежды, — продолжает отец Елисей. — За небольшой срок пребывания на посту настоятеля церкви, он сделал много для общества. В Суходоле основали первый после советской власти приют для бездомных «Надежда», где полторы сотни детей и взрослых обретали временное убежище. Некоторые жили в приюте годами. Тогда не было государственных учреждений, считалось, что беспризорности в стране нет.

Знающие его люди вспоминают, какой он был человечище. Как в одиночку отапливал церковь, жил впроголодь, думал о нуждающихся прихожанах, помогал строить храмы в других городах. В 2008 г. отец Александр погиб в автокатастрофе.

— Мы акцентируем внимание детей, жителей Большого Камня: такая жизнь обществом почитаема. — Добавил собеседник. — Святых на небе, гораздо больше, чем в святцах.

Старовер — японцам пример

Когда старообрядцы стали возвращаться на приморские земли, селясь обособленно, чураясь шумного социума, к ним возник не вполне здоровый интерес. Что за диковинка, эти угрюмые люди? Журналисты поехали в глухомань, чтобы сфотографироваться с колоритными бородатыми крестьянами, посидеть с ними за одним столом на Пасху, побывать на свадьбе, перенять суровые методы воспитания. Предприимчивые турфирмы стали использовать староверов, словно навороченный бренд в рекламе. Не остались в стороне от всего «исконного» и политики. Да толку?

Разве знают, помнят, что история Приморья начиналась, в том числе, со старообрядческих общин? Царское правительство, ранее отвергнув раскольников, вдруг вспомнило об их трудолюбии и неприхотливости в быту. Вот они, лучшие кандидатами на переселение, дошло до чиновников. По неофициальным данным староверов в начале ХХ века в Приморье насчитывалось около 80% от общего числа населения. Это были большие семейные кланы, жители целых сёл, единоверцы с Урала и Алтая , Сибири и Поволжья.

— После революции какое-то время своеобразная старообрядческая республика сохранялась на севере края, — уточняет Елисей Елисеев. — Они расплачивались с советской властью пушниной и золотом, не признавая денег. Потом это сыграло трагическую роль, был спровоцирован бунт, в итоге вырезали почти всё мужское население. Немногие успели уйти в Китай . До 90-х годов небольшие группы старообрядцев сохранились в Хабаровске и селе Свободном, на Седанке во Владивостоке . Потомки староверов расселились по всему миру.

Поселение Романовка бежавших из России старообрядцев, выросло в 30-е годы между китайскими городами близ КВЖД. Оно стало предметом большого исследования японского учёного Ямадзоэ Сабуро. Тот оставил на память коллекцию фотографий, показывающих жизнь образцового крестьянского хозяйства. Сегодня снимки хранятся в Приморском музее им. Арсеньева.

— Заведующая реставрационной мастерской Вера Кобко и главный хранитель музея Нина Керчелаева проделали большую экспедиционную работу, разыскав людей, кто был на фото или их родственников и друзей, — рассказала старший научный сотрудник музея Елена Сушко . — Обычные фотографии превратились в рассказы о судьбах людей. Потомки «романовцев» сегодня проживают в Бразилии , Южной Америке, Австралии . Путь их предков начинался из Владивостока.

Они записывали всё, что удавалось узнать, что говорила о них родня, соседи, знакомые. Так воскресили целый пласт истории. Оказалось, что японцы пристально интересовались организацией крестьянского хозяйства. Они подробно написали о людях, пришедшие из далёких окраин. Это не просто воспоминания — автор фотографий Ямадзоэ Сабуро оставил научно-исследовательский труд. Там есть любопытные детали: сколько русский человек съедал в день калорий, сколько энергии тратил на труд. Фиксировалось всё: приёмы строительства, земледелия, скотоводства, охоты, рыболовства и пчеловодства, особенности ведения домашнего хозяйства. Благодаря упорному труду беженцев, заложенное на голом месте поселение превратилось в процветающее хозяйство. В 1945 г. глав семейств общины арестовали и отправили в лагеря. К середине 50‑х Романовка, находившаяся в то время уже в КНР, постепенно опустела.

Воскресение, и никаких работ!

Уроки истории кому-то нипочём. В наши дни переселение семьи старообрядцев из Боливии в село Любитовку Дальнереческого района обернулось скандалом. Глава поселения присвоил пять миллионов рублей приезжих, но земли так и не дал.

— Помогали, защищали их всем селом, главу посадили, — делится местный фермер Александр Афанасенко . — Нормальные они люди, староверы. Работяги, технику накупили. Ну а кому нужно лезть в чужой в монастырь со своим уставом? Я о другом. Напрасно всё это, думаю. Только за прошлый год из района уехало около 600 человек. Какая тут перспектива?

Прекрасные фермеры и земледельцы, они сплочены между собой по всему миру. Отец Елисей рассказал, как попал в Любитовку в воскресный день: председатель общины созваниваются с поморцами, жителями Аляски , Южной Америки. Обсуждал дела семейные. Они добились получения 300 гектаров на нормальных условиях. Готовы производить сою.

— То, что они нужны России, все прекрасно понимают, — считает профессор отдела этнографии, этнологии и антропологии ДВО РАН Юлия Аргудяева. — Это настоящие русские люди, труженики, которые могут работать эффективно и которые, главное, верят в Россию и любят Россию.

А во время праздников или воскресений они категорически отдыхают. Этот закон строго соблюдается, даже если хозяин поманит рублём. Скорее, уйдут туда, где свобода, и никто не мешает.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Почётный атаман Амурского войскового казачьего общества Владимир Крюков

— Старообрядчество стремительно развивало Приморский край . Они люди строгой культуры, люди памяти, защищают свою историю. Сохранили свои традиции, в отличие от казачества. Интересный факт из жизни: когда наше семейство перебазировалось в низовья Амура, меня крестила по старообрядчеству женщина, а в зрелом возрасте я принял православие. Староверы могли бы принести большую пользу сельскому хозяйству России, но им не дают развиваться. Миром правит коммерция. Вот и уходят старообрядцы в глухомань, чтобы не подчиняться администрациям. Если бы им дали свободу!

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Глава Большекаменского округа Александр Андрюхин:

— Я положительно отношусь к тем моментам, которые увековечивают память значимых для региона людей. Когда человек оставил свой след в истории края. Неважно священник он или нет. Есть рамки исторических ценностей. Нужно учитывать право каждого человека на свободу на вероисповедания. Замечательно, что эти люди — созидатели, такие нужны стране, и Приморью в частности.

КСТАТИ

В 2018 году в администрации края намерены приступить к разработке проекта, предусматривающего содействие переселению в регион старообрядцев.