Китайские архитекторы представили проект нового речного вокзала в Хабаровске 

Архитекторы китайского бюро представили проект нового речного вокзала в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Внутренний и международный терминалы выполнены в раздельных зданиях и частично располагаются над рекой Амур.
Как заявили в региональном Минтрансе, в отличие от первого, слишком масштабного эскизного проекта, этот получил одобрение и взят за основу.
«В агентстве инвестиций и развития Хабаровского края проект нового вокзала обсудили, взяли за основу, но остаётся нерешённым ещё ряд юридических вопросов», — отметил, со своей стороны, специалист по развитию предприятия «Хабаровскводтранс» Николай Лесков.
Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.