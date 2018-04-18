Китайские архитекторы представили проект нового речного вокзала в Хабаровске

Архитекторы китайского бюро представили проект нового речного вокзала в Хабаровске , сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Внутренний и международный терминалы выполнены в раздельных зданиях и частично располагаются над рекой Амур.

Как заявили в региональном Минтрансе , в отличие от первого, слишком масштабного эскизного проекта, этот получил одобрение и взят за основу.

«В агентстве инвестиций и развития Хабаровского края проект нового вокзала обсудили, взяли за основу, но остаётся нерешённым ещё ряд юридических вопросов», — отметил, со своей стороны, специалист по развитию предприятия «Хабаровскводтранс» Николай Лесков