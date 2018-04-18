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Китайские архитекторы представили проект нового речного вокзала в Хабаровске
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Китайские архитекторы представили проект нового речного вокзала в Хабаровске 

RT на русском 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Архитекторы китайского бюро представили проект нового речного вокзала в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Внутренний и международный терминалы выполнены в раздельных зданиях и частично располагаются над рекой Амур.
Как заявили в региональном Минтрансе, в отличие от первого, слишком масштабного эскизного проекта, этот получил одобрение и взят за основу.
«В агентстве инвестиций и развития Хабаровского края проект нового вокзала обсудили, взяли за основу, но остаётся нерешённым ещё ряд юридических вопросов», — отметил, со своей стороны, специалист по развитию предприятия «Хабаровскводтранс» Николай Лесков.
Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.
RT на русском: последние новости
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