Китайские архитекторы показали проект нового речного вокзала Хабаровска

Архитекторы китайского бюро представили новый вариант облика внутреннего и международного терминалов речного вокзала Хабаровска — они выполнены в раздельных зданиях и частично располагаются над рекой Амур. В отличие от первого, слишком масштабного эскизного проекта, этот получил одобрение и взят за основу, рассказали ИА « Хабаровский край сегодня» в региональном Минтрансе . Напомним, ранее дизайнеры фирмы «Чжункунь Цзюйлинь» предложили здания высотой до 20 этажей с огромной площадью пустых внутренних пространств — фактически, галереи. Этот гигант занял бы участок в 18 тыс. кв метров, от набережной до улицы Тургенева, но иностранцы не учли требования российского законодательства и проект был отвергнут.

Фото: ИА Хабаровский край сегодня. Первый вариант

— В агентстве инвестиций и развития Хабаровского края проект нового вокзала обсудили, взяли за основу, но остаётся нерешённым ещё ряд юридических вопросов, — говорит специалист по развитию предприятия «Хабаровскводтранса» Николай Лесков . — Китайские инвесторы хотят гарантий, которые им пока не могут предоставить, ещё один основной вопрос — о земле.

Иностранцам предложено создать совместное общество, которое получит статус «масштабного инвестиционного проекта». По существующим правилам, для такого предприятия земельный участок предоставляется без обязательных в других случаях конкурсных процедур. Объём инвестиций в комплекс, включающий международный и внутренний терминалы, площади под пункт пропуска, таможню, пограничников, санэпидемстанцию и офисы «Хабаровскводтранса» и полузаглубленную автостоянку на 150 машин оценивается в 1,713 млрд рублей.

Фото: ИА Хабаровский край сегодня

Окупить вложенные средства исключительно продажей билетов на теплоходы не получится — вокзал работает только в недолгий сезон амурской навигации — поэтому для полной и круглогодичной загрузки зданий в них откроются рестораны, кафе, гостиница и прочие торгово-развлекательные заведения.

— В переговорах по проекту пока взята пауза, — продолжает Николай Лесков. — Интерес к его реализации проявили крупные китайские государственные компании, был звонок от представителей очень мощной турецкой строительной фирмы.

Напомним, в техническом задании на проект указаны требования для удобства иностранных визитёров: обеспечить обработку 24 судов с числом пассажиров до 2 тыс. человек в сутки. Площадь зон паспортного и таможенного досмотра и пункта пропуска, включая магазин беспошлинной торговли «duty free», составит 2150 кв метров. Вокзал также должен обеспечить посадку и высадку не менее 4 тысяч человек в сутки на пригородных линиях. Предусмотрен зал ожидания на 300 мест, офисные помещения для служб «Хабаровскводтранса» и туристических фирм, гостиница на 200 номеров, конференц-зал, ресторан, кафе и 10 бутиков.

Фото: ИА Хабаровский край сегодня

В первом проекте-гиганте китайские архитекторы предложили построить на левом берегу Амура ещё и крупный торгово-развлекательный центр на Большом Уссурийском в районе Чумки, который они хотели связать с речным вокзалом Хабаровска канатной дорогой. Стоимость комплекса, включающего в себя аквапарк и горнолыжную трассу, по подсчётам составит 27,244 млрд рублей, сама канатная дорога протяжённостью 2,5 км обойдётся ещё в 1,819 млрд рублей. По данным министерства промышленности и транспорта Хабаровского края, этот вариант развития событий окончательно не забыт.