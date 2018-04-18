Инвестор из Южной Кореи намерен построить в порту Корсаков судоверфь

РЖД-Партнер: последние новости

Межвидовая конкуренция не должна приводить к вытеснению одного из видов транспорта из перевозочного процесса

В Перми собирают подписи за сохранение железной дороги на набережной

Новый терминал в аэропорту Южно-Сахалинска будет построен из металлоконструкций южнокорейского производств