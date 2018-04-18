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Инвестор из Южной Кореи намерен построить в порту Корсаков судоверфь
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Инвестор из Южной Кореи намерен построить в порту Корсаков судоверфь 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Об этом стало известно в ходе встречи губернатора региона Олега Кожемяко с генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ. Возможности инвестировать в проект по созданию судостроительного комплекса изучает южнокорейская ENK Co. В планах разместить новое производство в морском торговом порту Корсакова, на который распространен режим свободного порта.
По замыслу корейских бизнесменов, работающих в партнерстве с сахалинской компанией «Южный терминал», на первоначальном этапе будущая верфь сможет ремонтировать мало— и среднетоннажные рыболовецкие суда местных промышленников, а в дальнейшем и строить новые. Сейчас обсуждаются детали бизнес-инициативы. В ближайшее время корейская компания планирует провести презентацию проекта для судовладельцев из Сахалинской области.
«Это очень перспективное направление двустороннего сотрудничества. Сегодня правительство России решает задачу по обновлению рыболовецкого флота. Принята программа инвестиционных квот, которая стимулирует судостроение на отечественных верфях», — отметил О. Кожемяко.
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