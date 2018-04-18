Просевший асфальт вокруг люка на улице Милашенкова восстановлен коммунальщиками 

Коммунальные службы восстановили просевший асфальт вокруг люка на участке улицы Милашенкова вблизи станции метро «Фонвизинская». Работы прошли по обращению жителя района, разместившего жалобу на портале «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева.
«По указанному адресу выполнены работы по ремонту люка колодца и восстановлению асфальтового покрытия, в данный момент нарушение устранено», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Жители Москвы оставляют на портале замечания, касающиеся проблем городского хозяйства, а ответственные службы занимаются их решением. (то)