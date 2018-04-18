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Столичные магазины проверят на наличие контрафакта
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Столичные магазины проверят на наличие контрафакта 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
К 1 мая розничные точки столицы проверят на наличие контрафактного алкоголя. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«В преддверии майских праздников и Дня Победы московские магазины проверят на соблюдение законодательства при продаже алкоголя. В ходе рейдов будут проверять наличие лицензии на торговлю спиртным — есть ли в ассортименте нелегальный алкоголь и соблюдены ли ограничения при реализации продукции. Проверки затронут те точки, на которые жаловались жители, а также те, где торговали нелегальным спиртным ранее», — написано в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов и Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы будут проверять магазины до 1 мая. Если магазин торгует поддельным алкоголем или спиртным без лицензии, весь товар опишут и конфискуют.
«Также поводом для проверок могут стать жалобы жителей на нарушения правил торговли алкоголем. Например, на продажу спиртного детям или реализацию алкогольной продукции после 23:00», — рассказала пресс-служба Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Сообщить о торговле некачественным или нелегальным алкоголем можно в полицию или в Управление Роспотребнадзора по городу Москве.
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