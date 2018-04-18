Ещё
Новый асфальтобетонный завод под Костромой обеспечит ремонт в четырех районах области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый асфальтобетонный завод под Костромой обеспечит ремонт в четырех районах области 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Глава Костромской области проверил готовность нового асфальтобетонного завода, который построили под Костромой в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора.
Он обеспечит асфальтобетонной смесью Костромской, Красносельский, Сусанинский, Судиславский районы, новое оборудование сможет производить 90 тонн смеси в час.
Завод является филиалом «Костромаавтодора», и в этом году его сотрудники планируют выпустить 54 тысячи тонн асфальтобетонной смеси и 5 тысяч тонн черного щебня для ремонта дорог.
Филиал снабдили 13 самосвалами КаМАЗ, погрузочной и бульдозерной техникой, в апреле купили дорожную фрезу, асфальтоукладчик и два катка.
Для летнего сезона работ заготовлено около 60 процентов инертных материалов. Работники завода заасфальтируют 10 километров Красносельской трассы, 20 километров дороги Кострома-Сусанино-Буй. Смесь направят и на ремонт дорог на Сандагору, Караваево и Прибрежный.
k1news.ru: последние новости
Плохо пережитый развод в Судиславле вылился в сжигание личных вещей в печи «Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России» Рыба уходит на нерест: для костромских рыбаков вводят ограничения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1037
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды70
Засосало насмерть42
Нападение на школу произошло в Башкирии227
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение