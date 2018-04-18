Новый асфальтобетонный завод под Костромой обеспечит ремонт в четырех районах области

Глава Костромской области проверил готовность нового асфальтобетонного завода, который построили под Костромой в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора.

Он обеспечит асфальтобетонной смесью Костромской, Красносельский, Сусанинский, Судиславский районы, новое оборудование сможет производить 90 тонн смеси в час.

Завод является филиалом «Костромаавтодора», и в этом году его сотрудники планируют выпустить 54 тысячи тонн асфальтобетонной смеси и 5 тысяч тонн черного щебня для ремонта дорог.

Филиал снабдили 13 самосвалами КаМАЗ, погрузочной и бульдозерной техникой, в апреле купили дорожную фрезу, асфальтоукладчик и два катка.

Для летнего сезона работ заготовлено около 60 процентов инертных материалов. Работники завода заасфальтируют 10 километров Красносельской трассы, 20 километров дороги Кострома-Сусанино-Буй. Смесь направят и на ремонт дорог на Сандагору, Караваево и Прибрежный.