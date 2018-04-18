Курские теплоэнергетики стали донорами

Накануне на ТЭЦ-4 отметили День донора: 50 энергетиков компании «Квадра» сдали 19 литров крови

Александр Воронин. — Мы понимаем, что пациенты региональных больниц остро нуждаются в крови, а потому второй год подряд проводим в филиале донорскую акцию, — пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра»

Он также отметил, что руководство Курского филиала и Курская областная клиническая станция переливания крови подписали Соглашение о сотрудничестве. Этот документ является подтверждением того, что стороны заинтересованы в проведении донорских акций и реализации в перспективе совместных благотворительных проектов.