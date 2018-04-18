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Курские теплоэнергетики стали донорами
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Курские теплоэнергетики стали донорами 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Накануне на ТЭЦ-4 отметили День донора: 50 энергетиков компании «Квадра» сдали 19 литров крови
— Мы понимаем, что пациенты региональных больниц остро нуждаются в крови, а потому второй год подряд проводим в филиале донорскую акцию, — пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.
Он также отметил, что руководство Курского филиала и Курская областная клиническая станция переливания крови подписали Соглашение о сотрудничестве. Этот документ является подтверждением того, что стороны заинтересованы в проведении донорских акций и реализации в перспективе совместных благотворительных проектов.
— Совместная работа будет нацелена на поддержание и дальнейшее развитие донорства в Курском регионе, — подчеркнул Алексей Ковалев, главный врач областной станции переливания крови.
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