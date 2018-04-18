Акушеры перинатального центра в Савеловском приняли участие в фестивале роддомов

В конгресс-центре Novotel «Москва-Сити» прошел ежегодный фестиваль роддомов. В нем приняли участие представители нескольких десятков столичных медучреждений, в числе которых и перинатальный центр при ГКБ № 24, расположенный в 4-м Вятском переулке.

— На фестивале горожане познакомились с ведущими акушерами и руководством нашего роддома. Интерес к нашему стенду был очень велик. Надеемся, что смогли ответить на все вопросы, — поделилась руководитель службы психологической поддержки перинатального центра Наталья Грюнталь.