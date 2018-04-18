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Башкирский призывник набрал 10 кг, чтобы откосить от армии
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Башкирский призывник набрал 10 кг, чтобы откосить от армии 

360tv.ru 1 час назад
Башкирский призывник умудрился набрать 10 килограммов по пути в служебную часть и вернуться домой. О курьезном случае рассказал сайт «Комсомольская правда».
На медкомиссии новобранец весил 107 килограммов, что является нормой для призывника. Его определили в морской флот. Однако молодой человек успел набрать еще 10 килограммов, пока добирался из Уфы до места службы. По прибытию во флотскую часть новобранца отправили домой.
Этот случай стал единственным за тот призыв. Чем питался молодой человек в поезде, неизвестно.
Ранее стало известно, что недосып влияет на набор лишнего веса.
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