В Алтайском крае подтопленцам помогают проводить дезинфекцию жилья

Несколько районов Алтайского края освободились от талых вод, и местные жители, боясь всплеска инфекций, уже задумываются о дезинфекции не только жилья, но и приусадебных участков.

Теперь подтопленцам предстоит бороться с микробами, плесенью, различными насекомыми и грызунами, которые являются переносчиками инфекций. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, паводковые воды несут содержимое выгребных ям, уличных туалетов, систем канализации. В результате опасные бактерии и вирусы попадают в жилые дома, бани, сараи, где и оседают. И как итог — всплеск инфекционных заболеваний на подтопленных территориях.

Специалисты предупреждают: если не предпринимать своевременные меры, борьба с паразитами может затянуться на годы.

«С последствиями загрязнения домов и почв, подтопленных еще в 2014 году, мы сталкиваемся по сей день. Там, где участки не были обработаны должным образом, и спустя четыре года живут паразиты и микроорганизмы, вредные для человека», — отмечает заведующая инфекционным отделением ЦРБ Бийска Лариса Фоминская.

Специалисты Роспотребнадзора направляют в пострадавшие районы дезинфицирующие средства и бактериофаги. Вот только получить их могут те, кому официально присвоили статус подтопленца. Остальным приходится самим беспокоиться о собственном благополучии или надеяться на гуманитарную помощь.

Своевременную помощь в обеспечении средствами дезинфекции жителям Солонешенского района оказал Фонда социального содействия Александра Прокопьева. Вместе со спецсредствами фонд направил в район матрасы, подушки, одеяла и постельное белье.

«Средств дезинфекции у нас не было, это первая посылка с такой помощью. Привезли препарата примерно для 600 домов — как раз столько находилось в зоне подтопления», — говорит директор местного филиала комплексного центра социального обслуживания населения Ольга Новикова

В зоне подтопления оказался дом семьи Пасюра. Талые воды унесли с участка дрова, испортили технику, зашла вода и в дом. Как бы ни отмывали стены, не сушили мебель, подушки и одеяла, семье так и не удалось избавиться от затхлого запаха. Очевидно, что лишних средств на покупку новых вещей у них нет, поэтому гуманитарная помощь оказалась как нельзя кстати, как и дезинфицирующие средства.

Жители подтопленного района признательны Фонду социального содействия Александра Прокопьева и лично депутату за своевременную поставку гуманитарной помощи.

Справка:

Более 600 участков в Солонешенском районе оказались в воде. Для подтопленцев, а это около полутора тысячи человек, организован сбор гуманитарной помощи.