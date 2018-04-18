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Жители Приморского края получили более 14,5 тысячи справок о наличии (отсутствии) судимости с начала года
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Жители Приморского края получили более 14,5 тысячи справок о наличии (отсутствии) судимости с начала года 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Информационного центра УМВД России по Приморскому краю проводят акцию «Госуслуги — это просто!», разъясняя гражданам преимущества использования Единого портала госуслуг. Жители края имеют возможность подать заявление на получение справки в информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или через Краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (МФЦ). В Приморье функционируют свыше 400 окон обслуживания посетителей.
В 1 квартале 2018 года приморцы подали 16 793 заявления на получение справок о наличии либо отсутствии судимости, 5115 из них граждане подали в электронном виде через портал госуслуг. На руки жителям края выдано 14 578 справок.
При запросе через портал справку можно получить в бумажном или электронном виде с электронной подписью инспектора. Такой вариант документа может применяться наравне с бумажным.
Услугу можно получить со стационарного компьютера или через мобильное приложение. Для получения услуги в электронном виде пользователям Единого портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись, необходимо заполнить электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение паспорта гражданина Российской Федерации. После проверки всех данных документ, подписанный электронной цифровой подписью сотрудника Министерства внутренних дел, поступит в личный кабинет заявителя на сайте госуслуг. Зарегистрироваться на портале можно как самостоятельно, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».
Срок предоставления государственной услуги не превышает 30 дней с даты регистрации заявления в Информационном центре УМВД России по Приморскому краю. Техническая возможность обработки заявлений на выдачу справок о наличии (отсутствии) судимости, поданных в электронном виде, позволяет получить государственную услугу в предельно сжатые сроки. Срок подготовки справки по заявлению, поданному через единый портал государственных услуг, сокращается вдвое.
Государственная услуга осуществляется на безвозмездной основе (бесплатно).
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