Браконьеры заплатят полтора млн рублей за вылов рыбы в Таманском заливе

«Рыбопромысловая бригада индивидуального предпринимателя А. В. Грязнова вела незаконную деятельность в акватории Таманского залива в районе косы Чушка», — рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Преступную схему выявили пограничники в мае прошлого года. При задержании браконьерской группы обнаружили крупный нелегальный улов: свыше двух тысяч особей хамсы, бычка и лобани, вылов которых на тот момент был запрещен из-за нереста, а также около шести тысяч особей креветки черноморской.

Ущерб по подсчетам специалистов составил более 170 тысяч рублей.

В ходе следствия вина преступников была полностью доказана. В конце марта суд назначил им наказание в виде штрафа по 500 тысяч рублей каждому. Судно конфисковали в доход государства.