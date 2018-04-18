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Браконьеры заплатят полтора млн рублей за вылов рыбы в Таманском заливе
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Браконьеры заплатят полтора млн рублей за вылов рыбы в Таманском заливе 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
«Рыбопромысловая бригада индивидуального предпринимателя А. В. Грязнова вела незаконную деятельность в акватории Таманского залива в районе косы Чушка», — рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Преступную схему выявили пограничники в мае прошлого года. При задержании браконьерской группы обнаружили крупный нелегальный улов: свыше двух тысяч особей хамсы, бычка и лобани, вылов которых на тот момент был запрещен из-за нереста, а также около шести тысяч особей креветки черноморской.
Ущерб по подсчетам специалистов составил более 170 тысяч рублей.
В ходе следствия вина преступников была полностью доказана. В конце марта суд назначил им наказание в виде штрафа по 500 тысяч рублей каждому. Судно конфисковали в доход государства.
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