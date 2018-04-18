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Полицейские научили жителей села пользоваться порталом госуслуг
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Полицейские научили жителей села пользоваться порталом госуслуг 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В селе Акша Забайкальского края сотрудники полиции провели акцию, направленную на популяризацию государственных услуг в электронном виде.
В рамках акции «МВД рекомендует!» сотрудники полиции разъяснили местным жителям, обратившимся в органы внутренних дел, преимущества получения государственных услуг посредством сети Интернет. Более того стражи порядка помогли акшинцам зарегистрироваться на портале госуслуг, подать заявление в электронном виде и оплатить госпошлину со скидкой 30 процентов.
Для большего охвата населения, полицейские провели подобную работу и в районном подразделении МФЦ, куда граждане также обращаются за получением услуг по линии МВД России.
В ходе акции сотрудники раздали жителям Акшинского района специальные листовки, которые помогут им в дальнейшем пользоваться порталом госуслуг.
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