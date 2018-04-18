Сотрудники МВД Якутии приняли участие в межведомственной профилактической операции «Дети России»

Целью проведения операции являлось предупреждение преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, административных правонарушений несовершеннолетних, проверка мест массового пребывания несовершеннолетних, адресные проверки семей состоящих на профилактических учетах, где родители являются потребителями наркотических средств и иных психотропных веществ.

В проведении операции приняло участие 378 сотрудников территориальных органов МВД России на районном уровне, 21 представитель органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 29 представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

В период проведения 1 этапа операции «Дети России-2018» сотрудниками органов внутренних дел осуществлены проверки 1671 мест концентрации несовершеннолетних и молодежи, из них 115 развлекательных центров, 73 учреждений с круглосуточным пребыванием, 1233 технических этажей жилых домов, 108 объектов транспорта, 142 рынков и иных учреждений торговли.

На территории Республики Саха (Якутия) выявлено 687 административных правонарушений, 152 преступления, изъято 52 гр. марихуаны.