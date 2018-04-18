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Сотрудники МВД Якутии приняли участие в межведомственной профилактической операции «Дети России»
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Сотрудники МВД Якутии приняли участие в межведомственной профилактической операции «Дети России» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия) совместно с Северо-Восточным линейным управлением МВД России на транспорте, Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) в период времени с 1 по 10 апреля 2018 года на территории Республики Саха (Якутия) проведен первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018».
Целью проведения операции являлось предупреждение преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, административных правонарушений несовершеннолетних, проверка мест массового пребывания несовершеннолетних, адресные проверки семей состоящих на профилактических учетах, где родители являются потребителями наркотических средств и иных психотропных веществ.
В проведении операции приняло участие 378 сотрудников территориальных органов МВД России на районном уровне, 21 представитель органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 29 представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.
В период проведения 1 этапа операции «Дети России-2018» сотрудниками органов внутренних дел осуществлены проверки 1671 мест концентрации несовершеннолетних и молодежи, из них 115 развлекательных центров, 73 учреждений с круглосуточным пребыванием, 1233 технических этажей жилых домов, 108 объектов транспорта, 142 рынков и иных учреждений торговли.
На территории Республики Саха (Якутия) выявлено 687 административных правонарушений, 152 преступления, изъято 52 гр. марихуаны.
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