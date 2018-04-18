Воронежский водоканал выполнит масштабную 6-летнюю инвестпрограмму раньше срока

В компании рассказали, насколько им удалось продвинуться в улучшении условий жизни воронежцев. Шестилетняя инвестиционная программа воронежского водоканала близка к завершению — хотя утвержденный срок — декабрь этого года. Об этом заявили на общественном совете компании. К концу года объём вложений концессионера превысит два с половиной миллиарда рублей. Бюджет на следующую «пятилетку» утвердят в мае. Сейчас выходит на финальную стадию масштабная модернизация Правобережных очистных сооружений, завершается и строительство «Сочинского» канализационного коллектора, второго по глубине в России . Но самым главным и сложным достижением, рассказывают в «РВК-Воронеж», стало строительство цеха механического обезвоживания осадка. — Все подряды сегодня разыграны, и они находятся уже в исполнении. С финансированием у нас вопрос налажен, и все вопросы решены. Поэтому остаётся дело за нашими строителями, за контролем этих подрядных работ. Я думаю, что мы в конце 2018 года будем докладывать о завершении и закрытии в полном объёме, и по строительной, и по финансовой части, — рассказывает генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко

— Очень приятно работать в Воронеже с органами власти. У нас это всё проходит в живом обсуждении. Задаются конкретные вопросы. И самое главное то, что мы намечаем на общественном совете — на первом было намечено, да, это все — исполняется и выполняется, — отметил директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ГК «Росводоканал» Владлен Александрович.