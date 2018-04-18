WWF: экспорт липы на Дальнем Востоке превысил официальные данные по ее заготовке

Петр Осипов. ВЛАДИВОСТОК , 18 апреля. / ТАСС /. Объем вывозимых за границу продуктов переработки липы на Дальнем Востоке, по данным Всемирного фонда дикой природы, в четыре раза превысил количество официально заготавливаемой древесины. Об этом журналистам в среду на пресс-конференции сообщил директор Амурского филиала WWF России

"Беспрецедентные данные по вырубке и экспорту липы, которые мы получили, требуют принятия срочных мер. Установленный переруб по липе в 4,35 раза свидетельствует об отсутствии контроля лесопользования и оборота древесины в регионе. Фактически идет истребление ценного медоноса, государственного ресурса, необратимые последствия которого скажутся как на самой лесной промышленности, так и на пчеловодстве. Несомненно, это негативно влияет и на лесную среду в ареале тигра", — заявил Осипов.

Он уточнил, что если всего по Дальнему Востоку разрешено к заготовке 171,8 тыс. кубометров, а границу с Китаем пересекли 218,9 тыс. кубометров переработанной липы, то реальный объем леса, вырубленного для производства такого количества продукта на самом деле существенно выше и, с учетом потерь при переработке, составляет 750 тыс. кубометров.

Всемирной фонд дикой природы последовательно уже несколько лет требует прекратить заготовку липы, являющейся ценным медоносом. В 2017 году фонд получил поддержку со стороны Минприроды Рослесхоза : проект постановления по внесению липы в перечень пород, заготовка древесины которых не допускается, был размещен для обсуждения на regulation.gov.ru. Однако с тех пор были получены негативные отзывы от лесопромышленников, и решение до сих пор не принято.

"В связи с этим WWF России требует введения немедленного моратория на рубку дальневосточных лип до проведения всесторонней комплексной оценки характера эксплуатации лесов по данным породам, а также выработки выполнимых и взвешенных мер для прекращения уничтожения липы", — заявил Осипов.

ТАСС пока не располагает комментарием властей региона.