В Магнитогорске три многоквартирных дома остались без газоснабжения 

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Магнитогорске Челябинской области восстанавливают газоснабжения трех многоквартирных домов, которое было прервано накануне неизвестным. Об этом ТАСС сообщили в компании.
"17 апреля в Магнитогорске неизвестный перекрыл задвижку в газовом колодце. В результате без газоснабжения остались три многоквартирных дома на улице Горького. На место оперативно прибыли сотрудники аварийно-диспетчерской службы
и установили заглушки на кранах на вводе в дома, чтобы избежать аварийной ситуации. Сейчас ведутся восстановительные работы", — рассказали в АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Там добавили, что всего без газоснабжения остались 148 квартир.