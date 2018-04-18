В Магнитогорске три многоквартирных дома остались без газоснабжения

"17 апреля в Магнитогорске неизвестный перекрыл задвижку в газовом колодце. В результате без газоснабжения остались три многоквартирных дома на улице Горького. На место оперативно прибыли сотрудники аварийно-диспетчерской службы

и установили заглушки на кранах на вводе в дома, чтобы избежать аварийной ситуации. Сейчас ведутся восстановительные работы", — рассказали в АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Там добавили, что всего без газоснабжения остались 148 квартир.