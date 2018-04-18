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В Магнитогорске три многоквартирных дома остались без газоснабжения
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В Магнитогорске три многоквартирных дома остались без газоснабжения 

ТАСС 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Магнитогорске Челябинской области восстанавливают газоснабжения трех многоквартирных домов, которое было прервано накануне неизвестным. Об этом ТАСС сообщили в компании.
"17 апреля в Магнитогорске неизвестный перекрыл задвижку в газовом колодце. В результате без газоснабжения остались три многоквартирных дома на улице Горького. На место оперативно прибыли сотрудники аварийно-диспетчерской службы
и установили заглушки на кранах на вводе в дома, чтобы избежать аварийной ситуации. Сейчас ведутся восстановительные работы", — рассказали в АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Там добавили, что всего без газоснабжения остались 148 квартир.
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