Бог знает, кто слил: акватории и побережье Владивостока покрыты нефтью

Многочисленные фотографии и видео с маслянистой водой распространились в интернете. Объявлено, что работы по очистке участка побережья завершены. Угрозы загрязнения водных объектов нет. Однако независимые эксперты вновь выкладывают в сеть снимки, говорящие об обратном. После схода снега и льда на морских побережьях и в устьях рек обнаруживаются свалки мусора. Наказывать некого. В Хасанском районе свалка дошла до заповедной зоны «Земля леопарда». На борьбу встали неравнодушные граждане.

По мазуту лопатами

Информация о том, что некто загрязнил остатками нефтепродуктов участок побережья Амурского залива в районе пляжа на станции Санаторная, поступила на телефон доверия в центр краевого управления МЧС России . На том пляже в летний сезон разрешают купаться, а парк Лазо вообще считается бюджетным местом семейного отдыха. На место происшествия для оценки прибыла оперативная группа.

— Специалисты обнаружили отдельные участки загрязнения — предположительно льяльные воды, — сообщили в пресс службе МЧС. — Площадь загрязнения — 800 метров. На проблему обратили внимание Росприроднадзор и прокуратура

Ликвидацией последствий разлива занимались арендаторы пляжей. 13 апреля утром наблюдатели констатировали, что мазут всё ещё находится на берегу, открывали новые участки загрязнения.

Общественник и эколог Руслан Дочинец выложил несколько «живописных» фото. Автор утверждает — фотографии сделаны уже после того, как берег стали активно очищать от топлива.

— Работаем, выезжаем на место происшествия, — рассказал представитель общественной экологической компании. — Встречались с местными жителями, которые уже написали заявления в прокуратуру. Прошла почти неделя, ничего не сделано. В районе парка Лазо три узбека лопатами кое-что собрали, и на этом всё. Возле Фанзавода вся бухта в грязи. Красивое озеро с лотосами — в ужасном состоянии. Район Седанки, где Покровский храм — есть следы мазута, с прибитым мусором.

О причинах и виновных разлива можно только гадать. Слили грязь с проходящего мимо танкера, утечка на нефтяных складах и т.д. Эксперты советуют обращаться в Роскосмос , который следит с помощью спутника за акваторией свысока. Так и до всевышнего можно дойти!

Да будут баки!

Тает снег, сходит лёд, обнажая горы мусора. Неравнодушные люди по всему Приморью выходят на экологические акции. 21 апреля на острове Русский пройдёт медиасубботник с участием журналистов. А в Хасанском районе всем миром избавляются от несанкционированных свалок на границе национального парка «Земля леопарда», в районе с. Филипповка.

— Проблема приобрела катастрофический характер, — поделилась начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Мария Окулова. — Скопление мусора привлекает сюда диких животных, свалки охватывает огонь. Мусорить незаконно и неправильно, но у жителей нет другого выхода. Сейчас не только свалку ликвидируют, но и построят специальные площадки с баками. Решён вопрос вывоза мусора.

Возвращаясь в приморскую столицу, стоит обратить взор на устья Второй и Первой речек, где огромные горы снега вперемешку грязью, бутылками, бумажками. Порой мусор завозят исподтишка. Да ещё и с судов отходы выбрасывают. Морская акватория — федеральная собственность. Пока море чужое, кто за него в ответе?

КОММЕНТАРИЙ

Эксперт «АиФ-Приморья» эколог Владимир Раков:

— Лопатами на 100% сразу прибрежную полосу от мазута не очистишь. Должно пройти время, хотя спасает то, что арендаторы всё же работают. Откуда нефть? Вариантов много. Тот же мост Седанка — Де-Фриз, по обеим сторонам которого «ливнёвки» — все нефтепродукты, что от машин собираются, сливаются под мост. А если авария серьёзная? Или заправщик, который везет мазут? Вдоль реки Богатой, Чёрной — гаражи, автомастерские, мойки. Слив запрещён законом, но виновника найти трудно. Необходимо создание экологической полиции, которая будет реагировать незамедлительно.