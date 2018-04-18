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Ямал решает вопрос о введении в регионе инвестиционного налогового вычета
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Ямал решает вопрос о введении в регионе инвестиционного налогового вычета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) решает вопрос о введении в регионе новой меры поддержки крупных проектов — инвестиционного налогового вычета, сообщает правительство округа.
"По поручению губернатора проводится работа по созданию законодательной базы для введения в регионе новой меры поддержки крупных проектов — инвестиционного налогового вычета", — говорится в сообщении.
Об этой новации рассказал заместитель главы округа Дмитрий Артюхов на заседании правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, которое в среду в Салехарде провел губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.
"Пилотным проектом выступит обустройство нефтяных оторочек месторождений с падающей добычей. Таким образом мы планируем дать второе дыхание старым месторождениям и содействовать добыче трудноизвлекаемых запасов", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора.
Он, в частности, отметил основные макроэкономические показатели региона: так, 71% инвестиций в Арктической зоне РФ вкладывается в проекты на территории Ямала; общий объем инвестиций второй год держится на уровне свыше триллиона рублей. Заместитель губернатора подчеркнул, что одним из важных подтверждений успешного развития региона является первое место по динамике роста промышленного производства в УрФО.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин обратил внимание на необходимость налаживания четкой «обратной связи» с предпринимателями региона. «Прошу проследить за ситуацией со снятием предприятий с налогового учета в ЯНАО. Нужно знать причины — и своевременно реагировать. Налоговое, силовое давление — любая ситуация должна находиться в открытой плоскости, чтобы мы были в курсе. Считаю, в округе не хватает таких площадок для предпринимателей. В том числе даже анонимных, если кто-то не хочет называть свои имя и фамилию. О таких случаях мы должны обязательно знать, необходимо „мониторить“ эту ситуацию», — цитирует губернатора правительство округа.
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