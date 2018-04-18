Ямал решает вопрос о введении в регионе инвестиционного налогового вычета

"По поручению губернатора проводится работа по созданию законодательной базы для введения в регионе новой меры поддержки крупных проектов — инвестиционного налогового вычета", — говорится в сообщении.

Об этой новации рассказал заместитель главы округа Дмитрий Артюхов на заседании правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, которое в среду в Салехарде провел губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин

"Пилотным проектом выступит обустройство нефтяных оторочек месторождений с падающей добычей. Таким образом мы планируем дать второе дыхание старым месторождениям и содействовать добыче трудноизвлекаемых запасов", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора.

Он, в частности, отметил основные макроэкономические показатели региона: так, 71% инвестиций в Арктической зоне РФ вкладывается в проекты на территории Ямала; общий объем инвестиций второй год держится на уровне свыше триллиона рублей. Заместитель губернатора подчеркнул, что одним из важных подтверждений успешного развития региона является первое место по динамике роста промышленного производства в УрФО.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин обратил внимание на необходимость налаживания четкой «обратной связи» с предпринимателями региона. «Прошу проследить за ситуацией со снятием предприятий с налогового учета в ЯНАО. Нужно знать причины — и своевременно реагировать. Налоговое, силовое давление — любая ситуация должна находиться в открытой плоскости, чтобы мы были в курсе. Считаю, в округе не хватает таких площадок для предпринимателей. В том числе даже анонимных, если кто-то не хочет называть свои имя и фамилию. О таких случаях мы должны обязательно знать, необходимо „мониторить“ эту ситуацию», — цитирует губернатора правительство округа.

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