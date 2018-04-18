Для поддержки крупных проектов на Ямале введут инвестиционный налоговый вычет

Ямал из года в год сохраняет свое лидерство в Арктике. За прошлый год на территории округа произведено более половины всего ВВП Арктической зоны, 71 процент всех инвестиций Арктики также вкладывается в наш регион.

Об этом сегодня, 18 апреля, заместитель губернатора автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил на заседании правительства ЯНАО

«Второй год округ удерживает символическую цифру свыше триллиона рублей инвестиций в год. Её достигли только два субъекта РФ Москва и Ямал, — отметил он. — Второй год удаётся преодолеть эту высокую планку, за ней стоят наши крупнейшие проекты. Традиционно Ямал лидирует по экономическим показателям на душу населения. В УрФО мы абсолютный лидер, в стране входим в первую тройку мест по объёму промышленного производства на душу населения, объёму инвестиций и объёму строительных работ».

Дмитрий Артюхов отметил, что в прошлом году Ямал занял первое место в Уральском федеральном округе по динамике роста промышленного производства. По его мнению, свыше девяти процентов на фоне одного процента в стране — это хороший результат. Заместитель губернатора подчеркнул, что для обеспечения этой динамики, продолжения сохранения привлекательности для крупных инвесторов в округе традиционно реализуется целый комплекс мер поддержки, особое внимание уделяется сохранению оптимального уровня налоговой нагрузки.

«Наша задача, с одной стороны, обеспечивать благоприятную среду для крупных инвесторов, с другой стороны — стабильность налоговых поступлений в бюджет», — пояснил Дмитрий Артюхов.

Он сообщил, что по поручению губернатора ведётся активная работа по созданию законодательной базы для введения новой меры поддержки крупных проектов — это инвестиционный налоговый вычет. Планируется, что пилотным проектом выступит обустройство трудноизвлекаемых запасов на территории округа. Обсуждаемый сейчас пилотный проект позволит дать вторую жизнь месторождениям с падающей добычей, получить приток инвестиций и рабочих мест. Это отвечает стратегическим интересам округа и работающих на его территории компаний.