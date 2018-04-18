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Более 300 многоквартирных домов в Приморье отключены от газоснабжения из-за ремонта сетей
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Более 300 многоквартирных домов в Приморье отключены от газоснабжения из-за ремонта сетей 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /ТАСС/. Жильцы более чем 300 многоквартирных домов, в которые проведен газ в Приморье, временно лишились газоснабжения в ходе проводимого в крае масштабного ремонта изношенных газораспределительных сетей. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации Приморья.
"В Приморье около 300 многоквартирных домов, подключенных к бытовому газу, и отключение их от топлива — вынужденная мера, связанная с необходимостью обезопасить людей в связи с высоким износом газораспределительных сетей", — передает пресс-служба слова вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна.
По его словам, к газу дома подключались в 70-х годах прошлого века, сейчас трубы пришли в негодность, что небезопасно для жителей. При этом они сами должны выбрать, хотят ли они отказаться от голубого топлива и перейти на электричество или остаться на газовом обеспечении. Для этого жильцам нужно провести общедомовое собрание.
В России неоднократно происходили взрывы бытового газа в жилых домах. Так, в конце марта после взрыва бытового газа в трехэтажном доме в городском поселении «поселок Северный» Белгородской области один человек пострадал, еще 12 были эвакуированы спасателями.
Ранее ТАСС сообщал, что в 2018 году в рамках программы газификации Приморья планируется уделить основное внимание котельным в Уссурийском городском округе и Надеждинском муниципальном районе. В частности, на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и перевод котельных на газ в Уссурийске планируется направить 285 млн рублей из краевого и местного бюджетов.
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