Более 300 многоквартирных домов в Приморье отключены от газоснабжения из-за ремонта сетей

ВЛАДИВОСТОК , 18 апреля. / ТАСС /. Жильцы более чем 300 многоквартирных домов, в которые проведен газ в Приморье, временно лишились газоснабжения в ходе проводимого в крае масштабного ремонта изношенных газораспределительных сетей. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации Приморья.

"В Приморье около 300 многоквартирных домов, подключенных к бытовому газу, и отключение их от топлива — вынужденная мера, связанная с необходимостью обезопасить людей в связи с высоким износом газораспределительных сетей", — передает пресс-служба слова вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна

По его словам, к газу дома подключались в 70-х годах прошлого века, сейчас трубы пришли в негодность, что небезопасно для жителей. При этом они сами должны выбрать, хотят ли они отказаться от голубого топлива и перейти на электричество или остаться на газовом обеспечении. Для этого жильцам нужно провести общедомовое собрание.

России неоднократно происходили взрывы бытового газа в жилых домах. Так, в конце марта после взрыва бытового газа в трехэтажном доме в городском поселении «поселок Северный» Белгородской области один человек пострадал, еще 12 были эвакуированы спасателями.