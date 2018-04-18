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ОАТИ: Виновнику обрушения здания в Пушкаревом пер. грозит штраф до 1 млн руб.
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ОАТИ: Виновнику обрушения здания в Пушкаревом пер. грозит штраф до 1 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Виновника обрушения здания в Мещанском районе Москвы по адресу: Пушкарев пер., д. 12, могут оштрафовать на 1 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник технической инспекции столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Анатолий Ниязов.
«По Пушкареву пер., д. 12 был оформлен ордер на установку строительных лесов, устройство пешеходной галереи и бытового городка с целью проведения капитального ремонта без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности. Пока мы можем только предполагать, что обрушение произошло в связи с нарушением условий производства работ. Ордер мы аннулировали, а подрядную организацию, ООО «Страйк», вызвали к себе, возбудили дело об административном правонарушении» — сказал А. Ниязов.
По его словам, виновнику обрушения грозит максимальный штраф, поскольку существовала угроза безопасности жизни и здоровья граждан. «Статья предполагает штраф от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. В данном случае предполагаемая сумма штрафа — 1 млн руб. Будем устанавливать виновное лицо в части административного делопроизводства, остальным занимаются следственные органы и комиссия МЧС», — пояснил А. Ниязов.
Он отметил, что заказчиком работ на объекте выступал ИП Самойлов С. Н.
Ранее, 15 апреля, стало известно о частичном обрушении стены здания по указанному адресу. В результате инцидента никто не пострадал. После этого власти Москвы приняли решение о сносе здания, построенного в 1913 г. Демонтаж начался 17 апреля. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, снос займет 10 дней.
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