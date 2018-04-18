Почему в Зеленодольске не работают бани?

Две городские бани в Зеленодольске — на улицах Заикина и Жукова — не работают уже 3 недели. Почему так случилось, когда они откроются?

«Обе бани стали предметом судебного спора между конкурс­ным управляющим МУП «Экоресурс» и исполкомом Зеленодольского района, — ответили в пресс-службе администрации района. — Конкурсный управляющий решил, что они относятся к собственности «Экоресурса». Арбитражный апелляционный суд Самары вынес вердикт — бани являются муниципальной собственностью.

Перебой в работе случился из-за отключения электричества — «Татэнергосбыт» отказался подписывать договор с конкурсным управляющим: у того отсутствовали документы, подтверждающие право пользования банями. После получения документов из самарского суда состоится конкурс на выбор управляющей организации. Рассчитываем, что в ближайшие две недели обе бани снова начнут работу».