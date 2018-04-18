ICAO созывает в Китае симпозиум по БПЛА

Поставки посылок с использованием дронов, воздушное наблюдение и даже автнономные летающие такси уже в ближайшее время станут реальностью. Чтобы эти услуги были безопасны и надежны, Международная организаци гражданской авиации (ICAO) начала консультации, необходимые для определения критериев управления воздушным движением на малой высоте для беспилотных летательных аппараnов (БПЛА).

Призвнавая, что согласованный лобальный подход к проблеме может оказать значительную помощь предпринимателям для запуска услуг при помощи БПЛА на соотвествующем уровне инвестиционного доверия и оперативной безопасности, ICAO объявила о созыве в китайском городе Ченджу 13-14 сентября этого года второго симпозиума DRONE ENABLE, во время которого будут экспертами и инноваторами из отрасли будуи представлены новые решения для глобальной координации работы БПЛА, а также безопасной интеграции систем воздушного контроля БПЛА в существующие обычны системы управления воздушным движением.

«Ежедневно появляются новые предложения и инновации, касающиеся беспилотных воздушных судов и их операций на малой высоте», — прокомментировал решение председатель совета ICAO, Олумуйива Бернард Алиу. «ICAO является естественной организацией, которая объединяет лучших и самых способных экспертов отрали, которые могут определить как можно безопасно включить беспилотные леттельные аппараты в соверменное воздушное, а также медоды, которыми можно оптимизировать их глобальную выгоду для широкого представительства операторов из частного и общественного секторов», — добавил он.

В октябре 2016 года во время 39-ой Конференции ICAO, было сделано обращение к властям всех стран с простьбой выработать практические правовые рамки для внутренних операци БПЛА, в качестве дополнения к стандартам, которые уже были выработаны для международных операций.

Как отметил Генеральный секретарь ICAO Фанг Лю, многие страны и отраслевые группы уже предприняли действия с целью создания инструментов для управления операциями БПЛА на низкой высоте, а мероприятия ICAO в рамках процесса RFI (Request for Information — запрос на предоставление информации) помогут в разработке решений, которые повысят безопасность операций БПЛА на глобальном уровне, являющейся приоритетом для ICAO.