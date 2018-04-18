В Ульяновской области депутаты пили, ели мороженое и курили за счет бюджета

Прокуратура города Димитровград Ульяновской области выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками местной думы. В частности, выяснилось, что некоторые депутаты незаконно возмещали свои личные траты за счет городского бюджета, сообщает

надзорного ведомства.

По данным прокуроров, речь идет о тратах на бензин, сигареты и напитки. Проверка показала, что вместо того, чтобы заниматься решением проблем своего региона, народные избранники активно разъезжали по другим, а расходы на горючее оплачивал городской бюджет.

республиках Татарстан, Мордовия. Для этого депутаты предоставляли в думскую бухгалтерию кассовые чеки, выданные им на заправочных станциях. По данным прокуроров, документы были получены за пределами Ульяновской области — в Самарской, Волгоградской областях, Краснодарском крае

При этом выяснилось, что бензин депутаты заливали не в служебные машины, а в свои собственные.

Также, по данным прокуратуры, депутаты не брезговали возмещать свои расходы и на другие, не связанные с их служебной деятельностью, вещи. В частности, ряду депутатов незаконно были выплачены денежные средства, потраченные ими на покупку мороженого, отмечают в ведомстве.

Ulnovsoti.ru сообщает имена некоторых «прославившихся» народных избранников, Так, по его данным, больше всех наколесили за бюджетный счет председатель городского отделения «Союза ветеранов войны в Афганистане » депутат Порхаев и бывший генеральный директор ООО «Ресурс» Королев. При этом последний, по данным СМИ, является владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser.

Кроме того, расходы на бензин были возмещены депутату Степаненко. Этот народный избранник также получил из бюджета средства на покупку сигарет стоимостью 170 рублей и энергетического напитка Burn стоимостью 147 рублей. Еще один депутат Королев добился от бухгалтерии возмещения 79 рублей на мороженое и 61 рубля на безалкогольный напиток.

Согласно закону, депутаты представительного органа муниципального образования имеют право на возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий. Между тем в прокуратуре отметили, что данные свидетельствуют о том, что затраты, указанные депутатами, связаны с осуществлением ими полномочий как представителей органа законодательной власти, отсутствуют.

Прокурор Димитровграда направил в адрес главы города представление. В нем он потребовал незамедлительно устранить выявленные нарушения и привлечь виновных чиновников к ответственности.