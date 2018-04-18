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В Ульяновской области депутаты курили и ели мороженое за казенный счет
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В Ульяновской области депутаты курили и ели мороженое за казенный счет 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Димитровградские депутаты тратили, как оказалось, казенные деньги на сигареты и мороженое, а также заправку личных машин, об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.
Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. По закону депутаты могут возмещать расходы, связанные с осуществлением своих полномочий. Но многие из них предъявляли в бухгалтерию чеки с автозаправок различных краев и областей России: при этом транспорт был личным, а поездки с работой не связаны. Возмещались также расходы на приобретение напитков, сигарет и мороженого.
Прокурор Димитровграда потребовал от главы города Алексея Кошаева незамедлительно устранить нарушения и привлечь к ответственности всех виновных должностных лиц.
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